Сооснователя Apple Возняка госпитализировали в Мексике – СМИ

Стив Возняк reuters

Сооснователя Apple Стива Возняка госпитализировали 8 ноября в Мехико - вероятно, он перенес инсульт, также есть версия, у него могло случиться головокружение.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на мексиканские СМИ.

По словам местных изданий, Возняк, вероятно, перенес инсульт, но американское СМИ TMZ со ссылкой на источники пишет, что речь идет о головокружении.

Организаторы мероприятия в Мехико, на котором должен был выступить Возняк, не сразу ответили на запрос о комментарии. Выступление Возняка на конференции было запланировано на 16:20 по местному времени.

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Агентство Reuters не смогло сразу подтвердить информацию о том, что Возняк был госпитализирован.

Американское издание TMZ, ссылаясь на источники, имеющие непосредственное отношение к событиям, сообщило, что Возняк закончил свою речь, но потом сказал жене, что "чувствует себя странно" - она настояла на том, чтобы он поехал в больницу.

В сообщении TMZ говорится о том, что у Возняка могло возникнуть головокружение.

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В 1976 году Возняк основал компанию Apple Computer вместе со своим более известным бизнес-партнером Стивом Джобсом, известным инвестором и многолетним генеральным директором Apple, который умер в 2011 году.

Их бизнес стал первопроходцем в сфере персональных компьютеров и впоследствии превратился в самую дорогую компанию в мире.

Экономическая правда