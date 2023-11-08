Спор за земельный участок ІТ-компании MacPaw: дело пойдет в судах по второму кругу

Верховный суд оставил без удовлетворения иск Киевской областной прокуратуры к ведущей украинской ІТ-компании MacPaw относительно изъятия из ее владения земельного участка под Киевом, но теперь дело пойдет в судах по второму кругу.

Это следует из постановления Верховного Суда, которое обнародовано в Едином реестре судебных решений.

Речь идет об участке площадью 11,2286 га в селе Цибли Переяславского района Киевской области, которую прокуратура пытается изъять из владения компании MacPaw в пользу Киевской областной администрации.

Прокурор аргументировал свои требования тем, что участок относится к землям лесохозяйственного назначения и находится в постоянном пользовании ГП "Переяслав-Хмельницкий агролесхоз" для нужд лесного хозяйства, право распоряжения которой принадлежит Киевской ОГА.

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При этом, ГП "Переяслав-Хмельницкий агролесхоз" даже не направил в судебное заседание своего представителя.

В то же время Верховный Суд, рассмотрев аргументы сторон, пришел к выводу, что прокурор избрал ненадлежащий способ защиты нарушенного права.

Судом подтверждено решение апелляционной инстанции, которая постановила вернуть дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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Напоминаем:

Судебная волокита с уголовными и хозяйственными производствами по земле, принадлежащей MacPaw, продолжается с 2018 года. Дело касается земельных участков, которые компания приобрела с 2016 по 2021 год.

В августе 2022 года руководитель Бориспольской окружной прокуратуры Киевской области обратился в суд с иском в интересах Киевской областной государственной администрации с требованием вернуть земельный участок на берегу Днепра в государственную собственность.

На тот момент руководитель MacPaw Александр Косован вложил в базу отдыха для сотрудников, расположенной на спорной земле, до 28 млн долларов.

В конце 2022 года в Нацполиции заявили, якобы на участках Косована незаконно добывают песок для строительства, а рядом с ними заметили земснаряд.

В феврале 2023 года правоохранители устроили в компании MacPaw "маски-шоу".

Впоследствии министр цифровой трансформации Михаил Федоров, комментируя обыски в компании MacPaw, сказал, что ему стыдно за государство.

"Мне стыдно, что некоторые представители правоохранительных органов забегают в офис и домой к владельцу топ-продуктовой компании Украины. Эта компания создала несколько успешных продуктов для девайсов Apple. Ими пользуются более 30 миллионов человек по всему миру", - заявил чиновник.