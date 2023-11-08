Рада упростила процедуру ввоза гуманитарной помощи, в частности, автомобилей и медикаментов

Верховная Рада упростила порядок ввоза в Украину, учета и распределения гуманитарной помощи.

Это предусматривает законопроект №9111 (о внесении изменений в законы "О гуманитарной помощи" и "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях") проголосованный в целом на пленарном заседании 8 ноября, передает "Интерфакс-Украина".

Парламент закрепил полномочия Кабинета министров признавать товары гуманитарной помощью по упрощенному порядку, в том числе - по декларативному принципу.

Согласно законопроекту, медицинские изделия и лекарства, определенные Министерством здравоохранения, будут признаваться гумпомощью по декларативному принципу без требования принятия специального решения уполномоченными государственными органами, независимо от срока годности груза.

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Закон также урегулировал вопрос правового статуса транспортных средств, которые признаются гуманитарной помощью. Теперь такие транспортные средства, поступающие в Украину во время войны, будут освобождены от налогообложения.

Это касается и автомобилей, предназначенных для перевозки более восьми человек и лиц с инвалидностью с поражением опорно-двигательного аппарата, которые передаются учреждениям социальной защиты населения, здравоохранения, общественным организациям лиц с инвалидностью, ветеранов войны и труда, Обществу Красного Креста Украины, а также учреждениям, которые входят в систему "Инваспорт".

Предусматривается расширения перечня получателей и приобретателей гуманитарной помощи в условиях военного положения.

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Кроме того, законопроект содержит положение об усовершенствовании порядка предоставления гуманитарной помощи иностранным государствам.

В соответствии с предложенным порядком, решение о предоставлении гумпомощи принимает президент Украины.

Гуманитарная помощь может предоставляться в натуральной или денежной форме, посредством оказания услуг или выполнения работ, в частности, привлечения сил гражданской защиты или службы медицины катастроф.

При этом таможенное оформление и пропуск товаров как гуманитарной помощи другим государствам предлагается осуществлять путем подачи таможенной декларации по форме единого административного документа без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.