Рада упростила процедуру ввоза гуманитарной помощи, в частности, автомобилей и медикаментов
Верховная Рада упростила порядок ввоза в Украину, учета и распределения гуманитарной помощи.
Это предусматривает законопроект №9111 (о внесении изменений в законы "О гуманитарной помощи" и "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях") проголосованный в целом на пленарном заседании 8 ноября, передает "Интерфакс-Украина".
Парламент закрепил полномочия Кабинета министров признавать товары гуманитарной помощью по упрощенному порядку, в том числе - по декларативному принципу.
Согласно законопроекту, медицинские изделия и лекарства, определенные Министерством здравоохранения, будут признаваться гумпомощью по декларативному принципу без требования принятия специального решения уполномоченными государственными органами, независимо от срока годности груза.
Закон также урегулировал вопрос правового статуса транспортных средств, которые признаются гуманитарной помощью. Теперь такие транспортные средства, поступающие в Украину во время войны, будут освобождены от налогообложения.
Это касается и автомобилей, предназначенных для перевозки более восьми человек и лиц с инвалидностью с поражением опорно-двигательного аппарата, которые передаются учреждениям социальной защиты населения, здравоохранения, общественным организациям лиц с инвалидностью, ветеранов войны и труда, Обществу Красного Креста Украины, а также учреждениям, которые входят в систему "Инваспорт".
Предусматривается расширения перечня получателей и приобретателей гуманитарной помощи в условиях военного положения.
Кроме того, законопроект содержит положение об усовершенствовании порядка предоставления гуманитарной помощи иностранным государствам.
В соответствии с предложенным порядком, решение о предоставлении гумпомощи принимает президент Украины.
Гуманитарная помощь может предоставляться в натуральной или денежной форме, посредством оказания услуг или выполнения работ, в частности, привлечения сил гражданской защиты или службы медицины катастроф.
При этом таможенное оформление и пропуск товаров как гуманитарной помощи другим государствам предлагается осуществлять путем подачи таможенной декларации по форме единого административного документа без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.