"Укрнафта" предоставила Силам обороны помощь в размере 0,7 миллиарда

ПАО "Укрнафта" выделила почти 700 млн грн материальной помощи Силам обороны.

Об этом сообщил директор компании Сергей Корецкий.

По его словам, эти средства перечислялись на протяжении года.

"700 млн грн. На военную технику и оружие. На квадрокоптеры. На больницы. На эвакуацию из зон стихийного бедствия. На пикапы для ВСУ. Это не только деньги. Это ресурсы и помощь. Горючее. Люди и спецтехника для того, чтобы разбирать завалы после российских обстрелов", – отметил он, добавив, что "будет больше".

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Сообщается, что помощь оказывалась в денежной форме и горючим, напрямую и через благотворительные фонды, поддерживающие силы обороны Украины.

Кроме того, компания в полной мере выполняет задачи государства и обеспечивает горючим Вооруженные Силы.

Экономическая правда

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