Украинские госслужащие подали почти миллион деклараций, несмотря на возможность не отчитываться

972 456 деклараций подали госслужащие в Украине за 2022 и 2023 год, хотя законодательство не требовало этого от них.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот со ссылкой на данные НАПК.

"Несмотря на то, что с начала полномасштабного вторжения НАПК не контролировало своевременную подачу деклараций должностными лицами, украинские госслужащие подали почти миллион деклараций за этот период", - говорится в сообщении.

Согласно данным НАПК, 972 456 деклараций было подано государственными служащими за весь 2022 год и десять месяцев 2023 года.

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Для сравнения, в 2021 году государственные служащие подали 4 272 177 деклараций. Тогда НАПК получило 4695 сообщений о несвоевременном представлении деклараций и 3805 сообщений из-за непредставления деклараций вообще. Также было выявлено 46 случаев, когда чиновники не сообщали своевременно о существенных изменениях в своем имущественном состоянии.

Во всех случаях речь шла только о тех должностных лицах, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Опендатабот

Напоминаем:

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С начала полномасштабного вторжения в связи с военным положением своевременная подача деклараций не контролировалась. Несмотря на это, сама обязанность чиновников отчитываться о своем имущественном состоянии и изменениях в нем отменена не была.

Сейчас в Украине возобновили ответственность и контроль за декларированием чиновников - чиновники должны предоставить информацию за первые два года полномасштабной войны до конца января 2024 года. К тому же времени можно внести исправления в декларации за 2022 и 2023 годы.

По состоянию на октябрь 2023 года уже было подано 52 203 исправленных деклараций.