Украина получит от Всемирного банка $700 миллионов гранта на поддержку аграриев

фото: минагрополитики

Минагрополитики и Всемирный банк заключили грантовое соглашение в рамках проекта ARISE, который предусматривает предоставление Украине 700 млн долларов США на поддержку сельского хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что документы подписали министр агрополитики Николай Сольский и глава Представительства Всемирного банка в Украине Геворг Саркисян.

По словам министерства, деньги будут направлены на реализацию двух компонентов проекта ARISE:

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финансовое обеспечение программы "Доступные кредиты 5-7-9" для с/х производства и пищевой переработки;

предоставление грантовой помощи малым сельскохозяйственным производителям, а именно пользователям земельных участков и тем, кто специализируется на разведении коров, коз или овец.

При этом реализация проекта запланирована на 2023 и 2024 годы.

Экономическая правда