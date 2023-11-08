Цены на нефть падают до 3-месячных минимумов: данные из Китая вызывают беспокойство относительно спроса

reuters

Цены на нефть 8 ноября упали до трехмесячного минимума, поскольку слабые данные по экспорту из Китая вызвали беспокойство относительно мирового спроса на ископаемое топливо.

Об этом пишет Financial Times.

Так, нефть марки Brent, международный эталон, снизилась на 0,3% и торговалась на уровне 81,39 долл за баррель, в то время как американская нефть WTI упала в цене на 0,4%, до 77,04 долл.

Китайский экспорт в октябре сократился на 6,4% по сравнению с предыдущим годом, что оказалось ниже прогнозируемого аналитиками падения на 3,3%.

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Умеренное укрепление доллара, который на этой неделе подорожал примерно на 0,6% по отношению к корзине других главных валют, также повлияло на цены на нефть, сделав топливо более дорогим для тех, кто держит другие валюты.

Как пишет Reuters, по состоянию на 06:36 по Гринвичу фьючерсы выросли до 81,76 долл за баррель, а нефть WTI торговалась по 77,35 долл за баррель.

Перед этим оба бенчмарки снизились до самого низкого уровня с 24 июля.

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"Рынок явно меньше обеспокоен потенциальными перебоями в поставках на Ближнем Востоке и вместо этого сосредоточен на смягчении баланса", - отметили аналитики банка ING Уоррен Паттерсон и Ева Мантей в записке для клиентов, ссылаясь на смягчение жестких условий поставок нефти.

На прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли почти на 12 миллионов баррелей, сообщили источники Reuters, ссылаясь на данные Американского института нефти.

Данные из Китая, крупнейшего мирового импортера сырой нефти, также вызвали сомнения относительно перспектив спроса, добавляет агентство.

Импорт сырой нефти второй крупнейшей экономики мира в октябре продемонстрировал устойчивый рост, но общий экспорт товаров и услуг Китая сократился быстрее, чем ожидалось, что усилило опасения относительно ослабления мирового спроса.

С другой стороны, нефтедобывающая группа ОПЕК ожидает, что мировая экономика будет расти и стимулировать спрос на топливо, несмотря на экономические вызовы, включая высокую инфляцию и процентные ставки.

Экономическая правда