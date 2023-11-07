Минэнерго планирует добавить 300 МВт мощности газовыми турбинами, но к следующему отопительному сезону

минэнерго

Министерство энергетики к отопительному сезону 2024-2025 планирует создать децентрализованные мощности для производства электроэнергии газовыми турбинами/генераторами общей мощностью более 300 МВт.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время встречи с заместителем Госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайеттом в Вашингтоне.

Стороны обсудили международную помощь украинской энергетике и подготовку к отопительному сезону 2024/2025 годов.

Глава Минэнерго отметил, что в рамках подготовки к следующему отопительному сезону нужно провести масштабную децентрализацию генерации, обеспечив максимальную поддержку перехода с существующих технологий генерации на более эффективные и гибкие, ориентированные на базовую нагрузку и пиковое потребление.

Реклама:

"Нам нужна помощь США в подготовке комплексного плана создания распределенной энергетической системы, лучшего управления сетью и поддержка в его реализации. Мы планируем войти в следующий отопительный сезон 2024/2025 с газовыми турбинами/генераторами общей мощностью более 300 МВт комбинированного производства тепла и электроэнергии – сказал Галущенко.

Также в последние недели россия 60 раз атаковала объекты энергетической инфраструктуры из разных видов оружия. После каждой новой атаки потребности в энергетическом оборудовании растут, поэтому помощь партнеров украинскому энергосектору имеет важное значение.

Также стороны обсудили привлечение американских трейдеров к использованию украинских подземных хранилищ газа, сотрудничество в развитии интерконнекторов и углубление сотрудничества в атомной отрасли.

Реклама:

Джеффри Пайетт заверил, что США будут в дальнейшем поддерживать украинский энергетический сектор и заинтересованы в наработке самых эффективных механизмов ее обеспечения.

Напоминаем:

Общий объем обязательств доноров по грантовым вкладам в Фонд поддержки энергетики Украины составил более 322 миллионов евро.