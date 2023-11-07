Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы

Президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 ноября 2023 года "О дополнительных мерах по усилению устойчивости функционирования энергетической системы и подготовки национальной экономики к работе в осенне-зимний период 2023/24 года".

Соответствующий указ №737/2023 обнародован на сайте главы государства.

Указом утвержден ряд мероприятий по погашению задолженностей на рынках электроэнергии и газа, развитию и стимулированию альтернативной энергетики, созданию маневровых мощностей для объектов энергетики, ограничению экспорта украинского газа и наращиванию импорта из нетрадиционных для Украины направлений и тому подобное.

Так, Кабинету Министров, среди прочего, поручено в месячный срок:

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найти решение для погашения задолженности за потребленную электрическую энергию государственных и/или коммунальных предприятий критической инфраструктуры, а также бюджетных учреждений. Речь идет о долгах перед поставщиком "последней надежды" и поставщиками универсальных услуг.

реконструировать теплоэлектроцентрали "Нафтогаза Украины" с целью создания высокоманевренных мощностей;

организовать гарантированные поставки углеводородов в Украину из Каспийского региона;

ввести государственное стимулирование строительства объектов распределенной генерации в территориальных общинах;

увеличить пропускную способность мощностей газотранспортной системы Украины для обеспечения импорта природного газа и его накопления в подземных хранилищах газа;

обеспечить государственную поддержку национальных предприятий - производителей энергетического оборудования и машиностроения;

ввести мобильную генерацию для обеспечения увеличения маневровых мощностей и покрытия аварийной потребности в электроснабжении в отдельных энергоузлах и районах.

В двухмесячный срок Кабмину поручено вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты:

по стимулированию производства тепловой энергии, произведенной из альтернативных видов топлива;

о введении уголовной ответственности за несанкционированный отбор газа операторами газораспределительных систем и промышленными потребителями.

В шестимесячный срок Кабмину поручено:

отменить на время действия военного положения в Украине и в течение двух лет после его прекращения для крупных сжигательных установок и оборудования, обеспечивающего резервное энергообеспечение объектов критической инфраструктуры, значений предельно допустимых выбросов;

перенести сроки выполнения мероприятий Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок;

установить в 2024 году нулевой объем квоты экспорта газа природного украинского происхождения;

утвердить план мероприятий для поддержки термомодернизации зданий;

утвердить план мероприятий для энергетической модернизации предприятий - производителей тепловой энергии;

утвердить план мероприятий для энергетической модернизации предприятий водоснабжения и водоотведения;

утвердить план мероприятий для расширения государственной целевой поддержки национальных предприятий - производителей энергетического оборудования и машиностроения, деятельность которых направлена на импортозамещение;

обеспечить в двухмесячный срок размещение газовых генераторов электрической энергии на объектах газотранспортной системы;

принять до 31 декабря 2024 года меры по реализации проектов производства биометана с целью поддержки устойчивого прохождения отопительных сезонов;

Министерству энергетики в шестимесячный срок поручено:

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проработать вопрос об уменьшении объемов потребления природного газа тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями и определить меры стимулирования альтернативных видов топлива, мазута;

принять меры по снижению взаимной задолженности на рынке электрической энергии;

проработать вопрос погашения задолженности по разнице в тарифах и компенсации участникам рынка природного газа и рынка электрической энергии расходов, связанных с выполнением возложенных на них специальных обязанностей;

утвердить перечень типовых схем и способов альтернативного (резервного) энергообеспечения объектов критической инфраструктуры, которые обеспечивают выполнение жизненно важных функций в территориальных общинах.

Минвосстановления поручено:

в месячный срок разработать и представить на рассмотрение Кабмина решение по урегулированию погашения задолженности предприятий теплоэнергетики за природный газ, которая не связана с образованием задолженности за природный газ из-за разницы в тарифах на тепловую энергию.

НКРЭКУ поручено:

проработать вопрос по обеспечению экономических условий для привлечения импорта электрической энергии во время прохождения осенне-зимнего периода 2023/24 года;

вместе с местными властями определить источники финансирования для оборудования альтернативного (резервного) энергообеспечения объектов критической инфраструктуры.

НКРСИ поручено:

Внести изменения в лицензионные условия осуществления деятельности операторов связи с целью обеспечения резервным / автономным питанием объектов связи, обеспечивающих работу объектов критической инфраструктуры.

Местным администрациям в месячный срок проучено:

проанализировать потенциал для максимального увеличения использования и производства (добычи) альтернативных видов топлива;

найти возможности для привлечения ресурсов территориальных общин к преодолению кризисных ситуаций в энергетической сфере;

обеспечить подключение объектов критической инфраструктуры к схемам резервного энергообеспечения;

принять программы установки автономных систем освещения пешеходных переходов и энергообеспечения светофоров;

осуществить оценку энергетического потенциала местных водных ресурсов для создания объектов альтернативной генерации с распределенной структурой, в частности ресурсов рек Тиса, Тересва и Днестр.

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