В Украине вырос спрос на новые грузовые и специальные авто: топ популярных марок

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С начала 2023 года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнился 9,1 тыс новых машин, что на 67% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

В январе-октябре 2023 года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили 9,1 тыс новых машин, что на 67% больше, чем за аналогичный период 2022 года, констатируют в "Укравтопроме".

Регистрации в Украине новых коммерческих автомобилей в октябре составили 977 единиц, что почти вдвое больше показателя аналогичного периода прошлого года.

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Сегмент тяжелых грузовиков по итогам 10 месяцев вырос на 69%. Лишь в октябре отмечено снижение на 2% к сентябрю. К октябрю-2022 прирост составил 49%.

Лидером рынка остается Renault – 194 единиц. Второе место занял MAN, не входивший в пятерку в сентябре, с результатом 94 единиц. На третье с четвертого месяцем ранее поднялся Peugeot с регистрацией 79 машин, тем самым сместив с пьедестала Ford (66 единиц) на одну ступеньку. С "серебра" в сентябре на пятую строчку в октябре опустилась Scania с 64 машинами.

Напоминаем:

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В 2022 году, по данным "Укравтопрома", рынок новых коммерческих авто сократился в 2,3 раза по сравнению с 2021 годом – до 6,9 тыс единиц.