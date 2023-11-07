Meta запретила политическим рекламодателям использовать ее новые рекламные ИИ-инструменты

reuters

Материнская компания Facebook, Meta, запрещает политическим рекламодателям использовать свои новые рекламные продукты на основе искусственного интеллекта, чтобы предотвратить распространение дезинформации.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя компании.

По словам агентства, Meta еще не обнародовала это решение ни в каких обновлениях своих рекламных стандартов, которые запрещают рекламу с манипулятивным и дезинформационным содержанием.

"Эта новая политика появилась через месяц после того, как Meta - вторая крупнейшая платформа для цифровой рекламы - объявила, что начинает расширять доступ рекламодателей к рекламным инструментам на основе искусственного интеллекта, которые могут мгновенно создавать фоны, корректировать изображения и варьировать рекламные тексты в ответ на простые текстовые подсказки.

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Сначала эти инструменты были доступны лишь небольшой группе рекламодателей, начиная с весны. По словам представителей компании, к следующему году они станут доступными для всех рекламодателей по всему миру", - добавляет Reuters.

В последние месяцы Meta и другие технологические компании спешат запустить рекламные продукты и виртуальных помощников с искусственным интеллектом в ответ на бешеный ажиотаж вокруг дебюта в прошлом году чат-бота ChatGPT от OpenAI.

Компании пока обнародовали мало информации о том, какие предохранители они планируют установить для этих систем, что делает решение Meta по политической рекламе одним из самых значимых решений в области, связанной с искусственным интеллектом, по состоянию на сегодня, отмечает агентство.

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На прошлой неделе Google, крупнейшая компания в области цифровой рекламы, объявила о запуске аналогичных инструментов генерации рекламы на основе искусственного интеллекта, настраиваемых на изображения.

Компания планирует держать политику подальше от своих продуктов, заблокировав список "политических ключевых слов" для использования в качестве подсказок, сообщил представитель Google в интервью агентству Reuters.

На середину ноября Google также запланировал обновление политики, которое потребует, чтобы реклама, связанная с выборами, содержала раскрытие информации, если она содержит "синтетический контент, который неаутентично изображает реальных или реалистично выглядящих людей или события".

Snapchat и TikTok запретили политическую рекламу, а соцсеть X, ранее известная как Twitter, не развернула никаких рекламных инструментов с искусственным интеллектом.

Экономическая правда