МВФ улучшил прогнозы роста ВВП Китая на 2023 и 2024 годы

reuters

Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Китая по итогам этого года вырастет на 5,4% после "сильного" восстановления после COVID-19 - Фонд пересмотрел свой предыдущий прогноз по росту на 5%.

Об этом пишет Reuters.

МВФ заявил, что продолжающаяся слабость в секторе недвижимости и подавленный внешний спрос могут ограничить рост валового внутреннего продукта до 4,6% в 2024 году - это лучше, чем прогноз в 4,2%, который содержится в октябрьском отчете Фонда о перспективах развития мировой экономики.

Повышение прогноза произошло после решения Китая одобрить выпуск суверенных облигаций на сумму 1 триллион юаней (137 миллиардов долларов США) и позволить местным органам власти выпустить часть своих квот на облигации в 2024 году, чтобы поддержать экономику.

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"Мы пересмотрели рост на 0,4 процентных пункта в обоих годах по сравнению с нашими октябрьскими прогнозами, что отражает более сильный, чем ожидалось, рост в третьем квартале и новую политическую поддержку, о которой недавно было объявлено", - заявила в Пекине первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат.

В среднесрочной перспективе прогнозируется постепенное замедление роста до 3,5% к 2028 году на фоне негативных факторов, связанных со слабой производительностью и старением населения, заявила Гопинат на пресс-конференции, посвященной выпуску обзора экономической политики Китая.

По ее словам, Китай ввел многочисленные меры для поддержки рынка недвижимости, но необходимо сделать больше для обеспечения более быстрого восстановления и снижения экономических издержек.

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"Для сектора недвижимости такой пакет мер, среди прочего, потребует ускорения выхода с рынка нежизнеспособных застройщиков, устранения препятствий для корректировки цен на жилье и увеличения финансирования со стороны центрального правительства для завершения строительства жилья", - сказала Гопинат.

Экономическая правда