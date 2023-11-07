Градостроительный кадастр Украины будет запущен в опытную эксплуатацию с февраля 2024 года

С начала 2024 года года электронный градостроительный кадастр Украины будет введен в опытную эксплуатацию, а к концу года создание кадастра будет окончательно завершено.

Об этом сообщила председатель комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас начинается тестирование его функционала, оно завершится к концу этого года. С начала следующего года кадастр начнут наполнять градостроительной документацией. В феврале систему планируется ввести в опытную эксплуатацию, а дальше ее будут финально дорабатывать", - рассказала Шуляк.

А создание электронного градостроительного кадастра государственного уровня планируется завершить к концу 2024 года, добавила она.

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Шуляк напомнила, что в Украине уже три года успешно функционирует один из компонентов будущего кадастра – Единая государственная электронная система в сфере строительства.

"Сейчас система стала не только привычной, но и обязательной. Так будет и с другими частями будущего градостроительного кадастра", – пояснила депутат.

В частности, градостроительный кадастр будет состоять из:

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реестра административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин,

реестра градостроительной документации,

реестра всех зданий и сооружений на территории Украины

реестра адресов.

Региональные градкадастры, после запуска градостроительного кадастра государственного уровня, не потеряют свою актуальность, ведь предусмотрена возможность их полной интеграции.

"Речь идет не о дублировании данных, а о разработке единых обобщенных требований к ним. Действующие региональные кадастры разработаны на различных геоинформационных системах. Мы стремимся унифицировать данные из них. Никто не будет запрещать использование региональных местных кадастров для функций, необходимых непосредственно на местах, но процесс от начала до конца должен быть одинаковым - общегосударственным", - отметила она.

В то же время, Шуляк подчеркнула, что на сегодня далеко не все органы местного самоуправления обеспечивают доступность градостроительных данных. Но после запуска Единой государственной электронной системы в сфере строительства, градостроительная документация и выданные градостроительные условия и ограничения должны будут стать публичными. Поэтому на местах будут обязаны разместить эту информацию в системе.

Также градостроительный кадастр будет интегрирован с другими реестрами, кадастрами и базами данных.

По словам Шуляк, градостроительный кадастр будет платформой для предоставления всех административных услуг в сфере градостроительной деятельности и публичным источником градостроительной информации.

Шуляк пояснила, что градодокументация будет разрабатываться в векторной цифровой форме. А градостроительные условия и ограничения будут генерироваться автоматически программными средствами.

А градостроительная документация будет вступать в силу с момента ее внесения в Градостроительный кадастр и присвоения пространственного индекса.

Напоминаем:

Согласно постановлению Кабмина "Об утверждении Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы", до декабря 2025 года всю градостроительную документацию следует интегрировать в Единую электронную систему в сфере строительства.