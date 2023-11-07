Центробанк Австралии повысил ставки до 12-летнего максимума

reuters

Центральный банк Австралии 7 ноября повысил процентные ставки до до 12-летнего максимума, завершив 4 месяца стабильной монетарной политики, но оставил открытым вопрос о том, потребуется ли еще большее ужесточение, чтобы остановить инфляцию.

Об этом пишет Reuters.

Так, Резервный банк Австралии на своем заседании повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов до 4,35%, заявив, что последние данные свидетельствуют о том, что существует риск того, что инфляция будет оставаться выше дольше.

"Нужно ли дальнейшее ужесточение монетарной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели в разумные сроки, будет зависеть от данных и оценки рисков, которые меняются", - заявила президент Резервного банка Австралии Мишель Буллок.

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Это стало шагом назад от октябрьского решения, в котором говорилось о том, что "может потребоваться дальнейшее ужесточение", и было воспринято рынками как знак того, что это может быть последним повышением ставки в этом цикле.

После решения Центробанка Австралии местный доллар снизился на 0,8% относительно доллара США, до 0,6435 долл США, а фьючерсы на облигации выросли, поскольку инвесторы ожидают дальнейшего повышения ставок в декабре.

"Экономический рост Австралии уже замедлился до двухлетнего минимума в 2,1%, и центробанк считает, что он приблизится к 1% в 2024 году, когда почувствуется полное влияние более высоких ставок.

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С мая прошлого года ставки выросли на 425 базисных пунктов, что добавило тысячи долларов к средним выплатам по ипотечным кредитам, что является едва ли не самым агрессивным циклом в истории РБА

Повышение ставок стало возможным после того, как инфляция потребительских цен в третьем квартале превысила прогнозы и достигла 5,4%, что значительно выше долгосрочного целевого диапазона РБА в 2-3%", - пишет агентство.

Экономическая правда