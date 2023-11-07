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Ощадбанк принял решение о кредитном портфеле WOG

Вторник, 7 ноября 2023, 10:56 - Анастасия Дячкина
 
WOG

Ощадбанк принял решение о прекращении признания кредитного портфеля группы компаний WOG проблемным и перевода клиента на обслуживание в рамках стандартных подходов и политик как стабильно работающего бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Это первое решение Ощада по завершению процедуры финансовой реструктуризации для клиента крупного корпоративного бизнеса в рамках имплементации Закона "О финансовой реструктуризации".

В 2018 году Ощадбанк принял решение о признании кредитного портфеля группы компаний WOG проблемным, но имеющим перспективы к оздоровлению. На тот момент задолженность группы компаний составляла эквивалент в 124,5 млн долларов.

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В первой половине 2019 года была проведена процедура финансовой реструктуризации с привлечением независимого эксперта – компании Deloitte, которая также подтвердила возможность урегулирования долга на условиях его постепенной амортизации и избежания процедуры претензионно-исковой работы.

"В течение следующих четырех лет группа компаний погасила часть своих долговых обязательств и продолжает добросовестно придерживаться временных и финансовых показателей сотрудничества с Ощадбанком в рамках реструктуризации. WOG нарастил достаточный уровень финансовой способности для выполнения своих обязательств перед банком в рамках стандартных подходов и политик", – сообщили в Ощадбанке.

Ощад был одним из разработчиков Закона "О финансовой реструктуризации". Возвращение группы компаний WOG на стандартные условия обслуживания в банке – хороший сигнал рынка о результативности закона, добавили в Ощадбанке.

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Экономическая правда

Ощадбанк WOG
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