Нефть дешевеет: смешанные данные из Китая компенсируют сокращение предложения

reuters

Цены на нефть снизились 7 ноября, потеряв большую часть прибыли понедельника, поскольку смешанные экономические данные из Китая и опасения относительно зимнего спроса компенсировали влияние заявлений Саудовской Аравии и России, которые продолжили сокращение добычи.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 47 центов, или на 0,55%, до 84,71 доллара за баррель к 04:31 по Гринвичу.

Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 80,45 доллара за баррель, подешевев на 37 центов, или на 0,46%.

Реклама:

Оба бенчмарка выросли примерно на 30 центов в понедельник после того, как ведущие экспортеры - Саудовская Аравия и Россия - подтвердили свою приверженность дополнительному добровольному сокращению поставок нефти до конца года.

В то время как импорт сырой нефти в Китай продемонстрировал устойчивый рост как в годовом, так и в месячном измерении в октябре, общий объем экспорта все еще сокращался быстрее, чем ожидалось.

"Экспортные данные Китая могут оказаться хуже, чем ожидалось, но внутренний спрос, возможно, растет", - сказал аналитик CMC Markets из Шанхая Леон Ли.

Реклама:

Он добавил, что слабая тенденция в экспорте отражает давление на мировую экономику, которое возникло в четвертом квартале.

Ожидания сокращения переработки нефти китайскими нефтеперерабатывающими заводами в ноябре-декабре могут ограничить спрос на нефть и усилить падение цен.

Некоторые аналитики также говорят, что продолжение сокращения добычи означает, что рынки все еще осторожно относятся к факторам спроса, что может оказать дальнейшее давление на цены.

"Ограничение добычи в свете ограниченного влияния войны между Израилем и ХАМАСом на предложение нефти свидетельствует о том, что они (Саудовская Аравия) все еще обеспокоены спросом", - отмечают аналитики ANZ в своей записке.

Опасения, что более теплая, чем ожидалось, зима может ограничить спрос на энергию и топливо, также повлияли на цены.

"Нынешняя зима в северном полушарии является относительно теплой, что в определенной степени уменьшило потребление топлива", - сказал Ли из CMC Markets.

Что касается предложения, то рынки ожидают, как долго Саудовская Аравия и Россия будут готовы сдерживать добычу.

Экономическая правда