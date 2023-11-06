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Налоговая подсчитала, сколько бизнесов украинцы открыли или ликвидировали за границей с 2022

Понедельник, 6 ноября 2023, 20:27 - Анастасия Жарикова

Резиденты Украины с начала 2022 года приобрели в собственность или ликвидировали 6721 иностранных компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Отмечается, что с начала 2022 года в Государственную налоговую службу поступило 6721 уведомление о приобретении в собственность, регистрации и продаже/ликвидации иностранной контролируемой компании или образовании без статуса юридического лица (фонды, трасты).

Из них 6430 – от физических лиц – резидентов Украины и 291 – от юридических лиц – резидентов Украины.

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Основными странами, в которых резиденты Украины приобрели или отчуждали доли в иностранном юридическом лице, имущественных прав на долю в активах, дохода или прибыли образования без статуса юридического лица:

  • Польша – 33%;
  • Великобритания – 15 %;
  • США – 13 %;
  • Кипр – 11%;
  • Эстония – 7%;
  • другие страны – 21%.

Банки, финучреждения и другие контролирующие органы в адрес Налоговой направили 9881 уведомления о фактах, свидетельствующих о владении физическим (юридическим) лицом – резидентом Украины долей в иностранном юридическом лице.

 
ГНС

Экономическая правда

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