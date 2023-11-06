Фонд госимущества выставил на приватизацию склады вблизи одесского рынка "7-й километр"

ФГИУ

Региональное отделение Фонда госимущества в Одесской и Николаевской областях объявило аукцион по приватизации Единого имущественного комплекса государственного предприятия "ТВК", который представляет собой складские помещения вблизи легендарного одесского рынка "7-й километр".

Об этом говорится в сообщении Фонда госимущества.

"Объект приватизации расположен в экономически-привлекательном районе города Одесса, на территории смежной Промышленному рынку 7 километр", - сообщают в ФДМУ.

Стартовая цена объекта - 208,232 млн грн.

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Комплекс является готовым работающим бизнесом с объемом продукции более 30 млн грн в год. Основным видом деятельности ГП являются складско-торговые услуги.

Объект состоит из торгово-складских и административных помещений, общей площадью 35 368,5 кв. м. В частности, 17 торгово-складских помещений в среднем по 2 тыс. кв. м каждое.

Огороженная территория предприятия расположена на земельном участке площадью 6,5 га.

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Онлайн-аукцион запланирован в системе Прозорро.Продажи 29 ноября 2023 года.

Кроме стоимости объекта победитель аукциона должен будет также оплатить 12,17 млн грн кредитных обязательств предприятия.

Напоминаем:

Рынок "7-й километр" (официальное название - ООО "Промтоварный рынок") - один из крупнейших в Восточной Европе. Расположен в Овидиопольском районе Одесской области.