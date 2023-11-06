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"Нафтогаз" призвал потребителей следить за цветом газа: должен быть только голубым

Понедельник, 6 ноября 2023, 17:30 - Лия Ильченко
 
Нафтогаз

НАК "Нафтогаз Украины" призвал потребителей следить за цветом газа и, если в бытовых приборах он горит отличным от голубого пламенем, обращаться в службу газа.

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза".

В "Нафтогазе" подчеркнули, что это явление не имеет никакого отношения к качеству газа.  Желтые и красные оттенки пламени свидетельствуют о технических проблемах.  Например, на горелку газового прибора поступает недостаточно воздуха и газ сгорает не полностью.

"Причин тому может быть несколько: неправильная регулировка подачи воздуха в горелку или загрязнение сопла горелки, недостаточное количество кислорода в помещении, недостаточное давление", – пояснили в компании.

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При этом, к примеру, за недостаточность давления в системе отвечают операторы ГРС (облгазы). Такая неисправность не может быть постоянным явлением.

"Итак, первое, что вы должны сделать, когда видите отличный от голубого цвет горения в ваших газовых приборах – обратиться в службу газа", – подчеркнул "Нафтогаз".

В компании напомнили, что единственный телефон службы газа – 104, а также подчеркнули, что самостоятельное вмешательство в работу газовых приборов опасно и может привести к утечкам газа или другим несчастным случаям, например, пожарам или отравлениям.

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Нафтогаз газ
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