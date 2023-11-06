Колонию на Винничине перепрофилируют в лагерь для военнопленных: Кабмин выделил средства

Харьковская правозащитная группа, 2020 год

Кабмин выделил 3,2 млн грн на перепрофилирование Могилев-Подольской колонии в лагерь для содержания военнопленных.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров №1005 от 3 ноября 2023 года.

Согласно распоряжению, Министерство юстиции получит 3,198 млн грн для осуществления мероприятий по перепрофилированию государственного учреждения "Могилев-Подольская исправительная колония (№114)" Центрально-Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний в лагерь для содержания военнопленных.

До 28 декабря Минэкономики, Минфин и Госказначейство должны отчитаться об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению.

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Напоминаем:

Могилев-Подольская исправительная колония (№114) была образована в 1983 году как воспитательно-трудовой профилакторий. Учреждение исполнения наказаний было расположено на территории и в казармах бывшего артиллерийского полка, с лимитом наполнения 300 человек.

В 1992 году профилакторий был реорганизован в учреждение исполнения наказаний усиленного режима с лимитом наполнения 300 человек.

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В 2004 году Могилев-Подольская исправительная колония была перепрофилирована в учреждение среднего уровня безопасности.

На предприятии учреждения изготавливается продукция из металлопроката, камня, продукция цеха деревообработки, шитья одежды, товары народного потребления и строительные материалы.