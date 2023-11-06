Опасения рецессии в еврозоне усугубляются из-за спада деловой активности
Спад деловой активности в еврозоне в октябре ускорился, поскольку спрос в доминирующей отрасли услуг еще больше ослаб, что свидетельствует о росте вероятности рецессии.
Об этом сообщает Reuters.
Официальные данные показали, что экономика упала на 0,1% в третьем квартале, а итоговый индекс менеджеров по закупкам (PMI) в понедельник за октябрь показал, что блок вошел в последний квартал 2023 года на задний план.
Индекс PMI в октябре упал до 46,5 с сентябрьских 47,2, что является самым низким показателем с ноября 2020 года, когда на большей части континента были усилены ограничения по COVID-19.
Это было ниже отметки 50, что отделяет рост от сокращения пятого месяца подряд, и совпадало с предварительной оценкой.
"Окончательные PMI, обнародованные сегодня, подтвердили предварительные оценки и согласуются с нашим прогнозом о том, что ВВП еврозоны снова сократится в четвертом квартале", - сказал Адриан Преттеджон из Capital Economics.
Производственная деятельность продемонстрировала, что количество новых заказов сокращается одним из самых быстрых темпов с момента сбора данных в 1997 году.
Похожая картина была и для услуг, и индекс нового бизнеса, измеритель спроса, был самым низким с начала 2021 года, поскольку потребители-должники, испытывая давление из-за повышения цен и увеличения стоимости ссуд, "держали руки в карманах".
Активность в сфере услуг в Германии, крупнейшей экономике Европы снова снизилась в октябре на фоне постоянного снижения спроса, тогда как во Франции она снова сократилась.
Итальянская деятельность в сфере услуг сократилась третий месяц подряд с самыми быстрыми темпами за год, но Испания пережила эту тенденцию, и в прошлом месяце ее сектор услуг вырос быстрее.
Экономическая правда