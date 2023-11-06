С начала года количество госслужащих сократилось более чем на 5 тысяч

С января по сентябрь этого года фактическая численность работников государственных органов сократилась на 5,3 тысяч человек до 170,5 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Больше уменьшилось количество работников:

Государственной налоговой службы (-2,1 тыс. человек);

аппаратов местных и апелляционных судов (-765 человек);

Госпродпотребслужбы (-731 человека);

Госгеокадастру (-546 человек);

Госказначейство (-538 человек).

В то же время, увеличилась численность работников Пенсионного фонда (+1,5 тыс. человек), Минюста (+586 человек), БЭБ (+346 человек).

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"В условиях военного положения актуальным остается проведение реформы госуправления по пересмотру функций тех или иных государственных органов и оптимизации численности по результатам функционального анализа. Максимально эффективное использование ресурса государства – это приоритет, который касается и системы государственного управления", - отметил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Ведомство совместно с другими органами власти работает над обновлением подходов по оплате труда государственных служащих, в частности путем внедрения системы грейдов, которая должна повысить эффективность системы оплаты труда в государственном секторе.

В Минфине добавили, что с учетом этого в 2024 году предусмотрены новые подходы к реализации модели оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей государственной службы для введения прозрачных и справедливых условий оплаты их труда.

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В общей сложности в органах государственной власти по состоянию на конец III квартала 2023 года без учета сектора безопасности и обороны функционирует Секретариат КМУ и 17 министерств, 20 служб, 14 агентств, 4 инспекции, 4 комиссии, 8 других государственных органов, численность которых устанавливается Правительством, а также 9 государственных органов, численность которых не устанавливается Кабмином, 24 местных государственных администрации и 6 органов судебной власти.

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Экономическая правда