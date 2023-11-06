Недостаточная финпомощь Украине приведет к негативным экономическим последствиям для всей Европы - Марченко

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Недостаточная международная финансовая помощь в 2024 году приведет к негативным экономическим последствиям не только для Украины, но и для всей Европы.

Об этом в интервью для Politico заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Сохранение финансовой помощи от стран ЕС и других партнеров в следующем году является жизненно важным. Если мы не будем иметь достаточно ресурсов для финансирования дефицита госбюджета, это приведет к негативным экономическим последствиям не только для Украины, но и для всей Европы", - отметил Министр финансов.

По его словам, такая ситуация может привести к повышению цен на продукты питания и энергоносители, увеличить уровень бедности и, вероятно, количество украинцев, которые временно переедут в страны ЕС также возрастет.

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Сергей Марченко отметил, что внутренние доходы госбюджета в полном объеме направляются на военную кампанию, в то же время средства международных доноров финансируют наиболее насущные социальные и гуманитарные бюджетные потребности.

"Мы не можем допустить задержку в помощи", - отметил Сергей Марченко.

"Мы готовы к дискуссиям с партнерами для поиска практических решений, чтобы ускорить предоставление финансовой помощи. Мы привержены внедрению необходимых структурных реформ, которые уже определены в сотрудничестве с ЕС, США и МВФ, однако мы также открыты к новым обсуждениям", - добавил он.

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Как сообщают в Минфине, по состоянию на сегодня уже есть заверения от некоторых партнеров о продлении финансовой помощи в 2024 году, а именно от Японии и Великобритании, однако необеспеченные бюджетные потребности остаются на высоком уровне.

Напоминаем:

На прошлой неделе палата представителей США одобрила законопроект о чрезвычайной помощи Израилю на сумму 14,3 миллиарда долларов, без упоминания Украины.

Президент США Джо Байден ранее пообещал наложить вето на этот документ.

Ранее предполагалось, что помощь Украине и Израилю будет выделена одним пакетом.