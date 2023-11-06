В электронную систему "єЧерга" отныне могут записаться только верифицированные авто

Система для пересечения границы "єЧерга" углубляет интеграцию с Гостаможслужбой - теперь записаться могут только верифицированные автомобили.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.

"На этой неделе расширен обмен информацией с базой данных Государственной таможенной службы Украины. Теперь система єЧерга в автоматизированном режиме сравнивает номер грузовика и страну его регистрации с информацией, которая была внесена при пересечении границы", - говорится в сообщении.

В Укртрансбезопасности пояснили, что таким образом в электронной очереди остаются только верифицированные машины, а введенные изменения будут предотвращать злоупотребления с очередью.

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Да, создать запись в є Черга можно:

только при условии, что машина находится в Украине в момент записи в очередь;

только если машина, номер и страна регистрации были указаны достоверно;

если система может верифицировать данные машины.

Напоминаем:

В крупнейшем грузовом пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" в рамках проекта "єЧерга" приступили к тестированию камер автоматической фиксации.

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Экономическая правда