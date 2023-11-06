В электронную систему "єЧерга" отныне могут записаться только верифицированные авто
Система для пересечения границы "єЧерга" углубляет интеграцию с Гостаможслужбой - теперь записаться могут только верифицированные автомобили.
Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.
"На этой неделе расширен обмен информацией с базой данных Государственной таможенной службы Украины. Теперь система єЧерга в автоматизированном режиме сравнивает номер грузовика и страну его регистрации с информацией, которая была внесена при пересечении границы", - говорится в сообщении.
В Укртрансбезопасности пояснили, что таким образом в электронной очереди остаются только верифицированные машины, а введенные изменения будут предотвращать злоупотребления с очередью.
Да, создать запись в є Черга можно:
- только при условии, что машина находится в Украине в момент записи в очередь;
- только если машина, номер и страна регистрации были указаны достоверно;
- если система может верифицировать данные машины.
Напоминаем:
В крупнейшем грузовом пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" в рамках проекта "єЧерга" приступили к тестированию камер автоматической фиксации.
Экономическая правда