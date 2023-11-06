Все разделы
Укр / Рус

В электронную систему "єЧерга" отныне могут записаться только верифицированные авто

Понедельник, 6 ноября 2023, 14:20 - Анастасия Жарикова

Система для пересечения границы "єЧерга" углубляет интеграцию с Гостаможслужбой - теперь записаться могут только верифицированные автомобили.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.

"На этой неделе расширен обмен информацией с базой данных Государственной таможенной службы Украины. Теперь система єЧерга в автоматизированном режиме сравнивает номер грузовика и страну его регистрации с информацией, которая была внесена при пересечении границы", - говорится в сообщении.

В Укртрансбезопасности пояснили, что таким образом в электронной очереди остаются только верифицированные машины, а введенные изменения будут предотвращать злоупотребления с очередью.

Реклама:

Да, создать запись в є Черга можно:

  • только при условии, что машина находится в Украине в момент записи в очередь;
  • только если машина, номер и страна регистрации были указаны достоверно;
  • если система может верифицировать данные машины.

Напоминаем:

В крупнейшем грузовом пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" в рамках проекта "єЧерга" приступили к тестированию камер автоматической фиксации.

Реклама:

Экономическая правда

инфрастуктура транспорт Гостаможслужба
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Шахедs ударили по объекту критической инфраструктуры во Львовской области - ОГА 3 ноября 2023, 10:37
Обвал Дегтяревского путепровода в Киеве: движение под мостом возобновят 31 октября 30 октября 2023, 16:08
Зеленский ввел в действие решение СНБО об организации защиты объектов критической инфраструктуры 19 октября 2023, 18:49
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте