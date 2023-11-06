В Киевской области разоблачили продавцов нелегальных электронных сигарет: отправляли по всей Украине
Детективы территориального управления БЭБ в Киевской области разоблачили схему реализации контрафактных электронных табачных изделий.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Следствие установило, что трое жителей Макарова наладили теневую схему по поставке электронных табачных изделий из-за границы.
Далее контрафакт распространялся оптовыми партиями по Украине с помощью соцсетей и почтовых операторов.
Также товар продавали в пунктах розничной торговли в Бородянке, Макарове и Белогородке.
Детективы БЭБ провели обыски в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и точках продаж. Было изъято более 4 тыс электронных сигарет, почти 6 тыс емкостей с жидкостями для курения, табак для кальяна и автомобиль.
Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 4 млн грн.
Устанавливаются пути снабжения контрафактной продукции и полный круг причастных к незаконной деятельности лиц, идет следствие.
Экономическая правда