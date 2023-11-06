В Киевской области разоблачили продавцов нелегальных электронных сигарет: отправляли по всей Украине

Бэб

Детективы территориального управления БЭБ в Киевской области разоблачили схему реализации контрафактных электронных табачных изделий.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что трое жителей Макарова наладили теневую схему по поставке электронных табачных изделий из-за границы.

Далее контрафакт распространялся оптовыми партиями по Украине с помощью соцсетей и почтовых операторов.

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Также товар продавали в пунктах розничной торговли в Бородянке, Макарове и Белогородке.

Детективы БЭБ провели обыски в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и точках продаж. Было изъято более 4 тыс электронных сигарет, почти 6 тыс емкостей с жидкостями для курения, табак для кальяна и автомобиль.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 4 млн грн.

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Устанавливаются пути снабжения контрафактной продукции и полный круг причастных к незаконной деятельности лиц, идет следствие.

Экономическая правда