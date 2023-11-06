Оккупанты полностью уничтожили заповедную зону Джарылгачского нацпарка и два водно-болотных угодья

Вследствие российской вооруженной агрессии полностью уничтожен степной участок Джарылгачского национального природного парка и еще ряда объектов заповедного фонда Украины.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Так, оккупированными на сегодня остаются 514 объектов природно-заповедного фонда площадью 0,80 миллиона гектаров. Войной поражено более 20% природоохранных территорий Украины.

По сообщению Минприроды, уничтожена вся заповедная зона - ценнейший степной участок Джарылгачского национального природного парка. Это 1588 га.

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Практически уничтожены два водно-болотных угодья международного значения: "Архипелаг Большие и Малые Кучугуры" и "Заплава Семь Маяков".

Всего поражено 812 объектов природно-заповедного фонда общей площадью 0,9 миллиона гектаров.

Под угрозой уничтожения оказались 2,9 миллиона гектаров территорий Изумрудной сети - 160 территорий, которые являются частью природоохранной сети Европы и охраняются в рамках законодательства ЕС и Совета Европы.

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В зоне риска находятся 17 водно-болотных угодий международного значения (под охраной Рамсарской конвенции), которые имеют статус благодаря их уникальному биоразнообразию.

Повреждены места обитания видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Украины, Европейский красный список видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения в мировом масштабе.

"Этот перечень и масштабы потерь могут расти, ведь на части территорий Украины до сих пор продолжаются боевые действия, а остальные находятся под оккупацией или ожидают разминирования", - отмечают в Минприроды.

Напоминаем:

6 ноября отмечается Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны.