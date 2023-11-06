Минэнерго сообщило об обесточивании в семи областях

фото: укрэнерго

На Львовщине из-за отключения линии "Укрэнерго" без света оставались около 76 тысяч потребителей. Остается обесточенной часть потребителей в 7 областях.

Об этом сообщает Минэнерго.

По словам министерства, на Львовщине выключалась воздушная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго", в результате чего без света оставались около 76 тысяч потребителей - сейчас все запитаны.

"Энергогенерирующие мощности работают в штатном режиме. Запасов угля и мазута на складах достаточно для бесперебойной работы станций. Объем производимой электроэнергии достаточен для полного обеспечения потребностей потребителей и промышленности", - говорится в сообщении.

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При этом на Харьковщине к сети подключили несколько линий электропередачи, обесточенных в результате боевых действий. Благодаря этому вернули свет почти 100 абонентам.

"В Запорожской области произошло краткосрочное отключение почти 2000 абонентов. Сейчас все абоненты подключены к сети электроснабжения.

Остается обесточенной часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях. Всего за сутки энергетики запитали более 32 тысяч потребителей. Больше всего - в Одесской и Донецкой областях", - отчитываются в министерстве.

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На ЗАЭС фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе - сейчас он составляет 15,67 м, этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

При этом коммерческий импорт электроэнергии из Словакии, Румынии и Молдовы за минувшие сутки составил 1430 МВт-ч. Экспорт в Молдову - 550 МВт-ч.

Экономическая правда