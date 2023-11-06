В Госдуме РФ готовят законопроект о выдаче россиянам "восточноукраинского гектара"

В Госдуме готовят законопроект, предусматривающий выделение россиянам на оккупированных территориях "восточноукраинского гектара".

Об этом "Коммерсанту" рассказал инициатор проекта, лидер партии "Родина" Алексей Журавлев.

По его словам, это будет новая программа по аналогии с ранее введенными "дальневосточным" и "арктическим" гектарами.

Речь идет о получении земельных участков в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

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По подсчетам инициаторов законопроекта, речь может идти о 100 млн га оккупированных земель.

В приоритетном порядке землю планируют выделять участники войны в Украине.

"Предлагаю распределять территории между теми, кто непосредственно принимал участие в их освобождении", — заявил россиянин.

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Инициатива Журавлева находится на стадии разработки.

Напоминаем:

Украина уже освободила 50% захваченных РФ с февраля 2022 года территорий. В США считают, что контрнаступление Украины продлится еще по крайней мере несколько месяцев.