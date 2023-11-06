В Киеве начали высаживать устойчивые к ураганам и городским условиям деревья

Коммунальным предприятиям Киева, которые занимаются озеленением, поставлена задача подходить к выбору растений с точки зрения устойчивости к ураганам и городским условиям.

Об этом сообщил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.

"Всем нашим КП СЗН была поставлена задача ответственно подходить к выбору растений. Предпочтение отдается устойчивым к городским условиям породам", - отметил он.

По словам Возного, во время урагана 28 октября было повалено или повреждено более 1300 деревьев.

Реклама:

Учитывая это сегодня высаживают, в частности, устойчивые к ураганам и городским условиям роста платаны.

Так, платаны высадили неподалеку от станции метро "Бориспольская". Дополнительно к уже 50 недавно посаженным деревьям этой породы вскоре в Дарницком районе высадят еще 90 платанов.

Всего с начала осеннего сезона в столице высадили более 1700 деревьев, почти 24 000 кустов и около 900 000 многолетних цветов.

Реклама:

Напоминаем:

В Киеве 28 октября наблюдался ураганный ветер, два человека погибли, из-за падения веток и деревьев были травмированы люди, повреждены автомобили, перекрыты автодороги.