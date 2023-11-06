Tesla планирует изготавливать электромобиль стоимостью 25 тысяч евро на заводе в Германии – СМИ

reuters

Производитель электромобилей Tesla планирует разработать автомобиль стоимостью 25 тысяч евро на своем заводе под Берлином.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

По словам агентства, такая новость является долгожданным событием для Tesla, которая нацелена на массовое использование своих автомобилей.

Собеседник Reuters, который говорил на условиях анонимности, не уточнил, когда начнется производство. В то же время в Tesla отказались от комментариев.

Реклама:

3 ноября гендиректор Tesla Илон Маск посетил завод в Грюнхайде и поблагодарил сотрудников за их упорный труд. На той же встрече он проинформировал персонал о планах по производству автомобиля стоимостью 25 тысяч евро, рассказал источник.

В настоящее время немецкий завод Tesla производит Model Y, самый продаваемый электромобиль в Европе.

"Маск давно планировал сделать более доступный электромобиль, но в 2022 году заявил, что еще не освоил технологию, и отложил этот план на будущее.

Реклама:

Однако в сентябре источники сообщили Reuters, что автопроизводитель приближается к прорывной инновации, которая ускорит производство и снизит затраты", - пишет Reuters.

Выход на массовый рынок имеет решающее значение для достижения цели Tesla по увеличению поставок автомобилей до 20 миллионов к 2030 году, что в 10 раз превышает текущие мощности.

Но слабая экономика и высокие процентные ставки ударили по спросу на электромобили, что побудило Tesla и других производителей снизить цены в последние месяцы, пытаясь увеличить продажи.

Автопроизводитель планирует удвоить мощность немецкого завода до 1 миллиона автомобилей в год, но не предоставлял обновленной информации о том, сколько автомобилей он производит там с марта, когда он заявил, что производит 5 тыс автомобилей в неделю, что эквивалентно примерно 250 тыс в год.

Экономическая правда