"Укроборонпром" до конца года изготовит на 60% больше оружия, чем в прошлом году
Понедельник, 6 ноября 2023, 11:00 -
За четыре квартала 2023 года "Укроборонпром" увеличит производство оружия на 62% по сравнению с прошлым годом.
Об этом рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью ЭП.
По его словам, "Укроборонпром" полностью выполняет производственные планы и ожидает новые контракты от Министерства обороны.
"Наш первый приоритет - боеприпасы, второй - беспилотники, третий - бронетехника. Ну и, конечно, ПТРК и ПВО. Сейчас мы готовы производить еще больше вооружения, поэтому ожидаем новых контрактов.
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Если говорить об объемах, то за четыре квартала 2023-го мы увеличим выпуск продукции на 62%, по сравнению с прошлым годом", - отметил Сметанин.
Читайте полный текст интервью с Германом Сметаниным по ссылке.
Экономическая правда
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