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Продажи крупнейшего в мире производителя iPhone упали после начала расследования в Китае

Понедельник, 6 ноября 2023, 10:35 - Алексей Павлыш
 
getty images

Продажи тайваньской Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co), крупнейшего в мире производителя iPhone, в октябре снизились после того, как Китай начал расследование в отношении компании.

Об этом пишет Bloomberg.

Важнейший партнер Apple отчитался о снижении доходов в октябре на 4,6% до 741,2 млрд тайваньских долларов (23 млрд долларов США).

Несмотря на это, Foxconn подтверждает "прогноз значительного роста" на четвертый квартал - обычно, самый результативный для нее из-за отгрузки iPhone в конце года. В сентябре Apple представила свой 15-ый iPhone.

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"Операции будут последовательно расти", - заявили в компании, не предоставив подробностей.

"Расследование в Китае усложняет положение Apple на ее крупнейшем международном рынке и производственной базе. Государственные регуляторы проводят налоговые проверки и проверяют землепользование Foxconn", - пишет Bloomberg со ссылкой на китайские государственные СМИ.

При этом, добавляет агентство, инвесторы стали более осторожными относительно перспектив iPhone в Китае, на который приходится около пятой части продаж Apple.

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"Потребительская экономика страны падает, в то время как американский бизнес сталкивается со все более враждебной средой, поскольку технологический конфликт Китая с США продолжается. Неожиданный дебют смартфона Huawei с передовым процессором 5G китайского производства также спровоцировал националистические настроения и отобрал продажи у iPhone", - добавляет Bloomberg.

В пресс-службе Foxconn заявили, что компания будет сотрудничать с властями. "Соблюдение законов и правил является основным принципом группы во всем мире. Мы будем активно сотрудничать с соответствующими органами власти", - говорится в заявлении, которое цитирует Financial Times.

В августе основатель Foxconn Терри Гоу выдвинул свою кандидатуру на пост президента Тайваня. В обращении к избирателям миллиардер (Forbes оценивает его состояние в 6,6 млрд долл) заявил, что собирается принести "50 лет мира в Тайваньский пролив" и заложить "глубочайшую основу для взаимного доверия" с обеих его сторон.

При этом Гоу пообещал, что "не поддастся на угрозы Китая", добавив, что у него нет "личных" активов в стране, и что он не получает указаний от властей КНР. Миллиардер также усомнился, что Китай решится конфисковать активы Foxconn, поскольку тогда Пекину придется объяснять перебои с поставками главным клиентам компании, таким как Apple, Tesla, Amazon и Nvidia.

Экономическая правда

iPhone Китай технології мир
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