Нефть растет на фоне заявлений Саудовской Аравии и РФ о продолжении сокращения добычи

reuters

Цены на нефть выросли с утра 6 ноября, поскольку ведущие экспортеры - Саудовская Аравия и РФ - заявили, что будут придерживаться дополнительного добровольного сокращения добычи нефти до конца года, сохраняя ограниченное предложение.

Об этом пишет Reuters.

При этом инвесторы ожидают ужесточения санкций США в отношении иранской нефти.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 55 центов, или на 0,65%, до 85,44 доллара за баррель к 07:00 по Гринвичу.

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Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 81,14 доллара за баррель, подорожав на 63 цента, или на 0,78%.

"Саудовская Аравия подтвердила, что продолжит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в декабре, чтобы удержать добычу на уровне около 9 млн баррелей в сутки, сообщил источник в министерстве энергетики. Решение Саудовской Аравии соответствовало ожиданиям аналитиков.

Россия также объявила, что продолжит дополнительное добровольное сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов на 300 тыс баррелей в сутки до конца декабря", - пишет агентство.

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Аналитики ING отмечают, что в первом квартале следующего года нефти будет в избытке, "чего может быть достаточно, чтобы убедить саудовцев и россиян продолжить сокращение".

На прошлой неделе контракты на нефть Brent и WTI потерпели второе подряд недельное падение, потеряв около 6%, поскольку премия за геополитический риск исчезла, когда американские дипломаты встретились с региональными лидерами, чтобы ограничить риск того, что война между Израилем и ХАМАСом может привести к более широкому конфликту на Ближнем Востоке.

"Рынок не учитывает слишком большой геополитический риск на текущих уровнях, поэтому он остается ключевым фактором роста", - сказал аналитик DBS Сувро Саркар.

На этой неделе инвесторы ожидают больше экономических данных из Китая после того, как второй крупнейший потребитель нефти в мире опубликовал разочаровывающие октябрьские данные по промышленному производству на прошлой неделе.

Аналитик IG из Сиднея Тони Сикамор ожидает, что на этой неделе цены на нефть будут определяться новостями с Ближнего Востока и техническими графиками.

Экономическая правда