Украина инвестирует в собственное производство патронов
Деньги на развитие производства патронов заложены в бюджет на следующий год.
Об этом рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью ЭП.
"В Украине есть производство патронов, но не наше и его недостаточно, чтобы покрыть потребность Вооруженных Сил. На следующий год из бюджета будет выделено в 7 раз больше средств на освоение, модернизацию и развитие оборонной промышленности, чем в этом году.
Часть этих денег пойдет на развитие возможностей по производству патронов", - отметил Сметанин.
Напомним, что "Укроборонпром" потерял свои мощности по производству патронов в 2014 году после оккупации "Луганского патронного завода".
С тех пор патроны производило лишь небольшое частное предприятие, а от политиков ежегодно звучали обещания возобновить производство патронов на базе государственного концерна. Новых производственных линий для патронов УОП не может дождаться до сих пор.
Читайте полный текст интервью с Германом Сметаниным по ссылке.
Экономическая правда