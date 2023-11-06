Украина инвестирует в собственное производство патронов

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Деньги на развитие производства патронов заложены в бюджет на следующий год.

Об этом рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью ЭП.

"В Украине есть производство патронов, но не наше и его недостаточно, чтобы покрыть потребность Вооруженных Сил. На следующий год из бюджета будет выделено в 7 раз больше средств на освоение, модернизацию и развитие оборонной промышленности, чем в этом году.

Часть этих денег пойдет на развитие возможностей по производству патронов", - отметил Сметанин.

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Напомним, что "Укроборонпром" потерял свои мощности по производству патронов в 2014 году после оккупации "Луганского патронного завода".

С тех пор патроны производило лишь небольшое частное предприятие, а от политиков ежегодно звучали обещания возобновить производство патронов на базе государственного концерна. Новых производственных линий для патронов УОП не может дождаться до сих пор.

Читайте полный текст интервью с Германом Сметаниным по ссылке.

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Экономическая правда