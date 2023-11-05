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Россия продолжит сокращение экспорта нефти до конца 2023 года

Воскресенье, 5 ноября 2023, 18:00 - Игорь Пилипив
 
getty images

Россия будет придерживаться добровольного сокращения экспорта нефти до конца 2023 года, чтобы сбалансировать нефтяной рынок.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что российское правительство продолжит политику ограничения поставок нефти и нефтепродуктов на 300 тыс баррелей в сутки до конца декабря 2023 года.

"Заявление Москвы о своей приверженности к сокращению, которое она пообещала ввести вместе со своим союзником по ОПЕК+ Саудовской Аравией, появилось в то время, когда российские нефтяные потоки превысили запланированный уровень", – говорится в сообщении. 

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По словам вице-премьер-министра РФ Александра Новака, добровольное сокращение усилит меры, принятые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.

Добавляется, что сокращение поставок нефти будет пересмотрено в следующем месяце, когда РФ рассмотрит вопрос об углублении сокращения или увеличения добычи. 

Ограничение экспорта в России произошло после добровольного сокращения добычи на 500 тыс баррелей в сутки с марта по 2024 год в ответ на западные санкции, в частности, ограничение цен на нефть и нефтепродукты, установленное G7.

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Экономическая правда.

РФ нефть экспорт
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