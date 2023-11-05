The Washington Post закончит год с убытком в 100 миллионов долларов 

Американское издание The Washington Post закончит год с убытком в 100 млн долл и, вероятно, сократит штат на 10%.

Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что издание на фоне убытков в 100 млн долл также планирует сократить около 10% сотрудников. В целом редакция сократит до 940 журналистов.

Сокращение штата произойдет из-за так называемого выкупного пакета, который обычно содержит льготы и выплаты в течение определенного периода времени.

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Кроме того, The Washington Post получило нового CEO, которым стал Уильям Льюис, бывший главный исполнительный директор Dow Jones и издатель The Wall Street Journal.

Льюис приступит к исполнению своих обязанностей со 2 января 2024 года, заменив Пэтти Стоунсайфер, которая стала временным исполнительным директором в июне. Владельцем Post является миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос.

Добавляется, что большинство доходов The Washington Post теперь поступает от цифрового бизнеса, где издание имеет около 2,5 млн подписчиков. Это значительно отличается от 2014 года, и большинство доходов поступало от печатного бизнеса.

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Экономическая правда.