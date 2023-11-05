Война с ХАМАС будет стоить Израилю более 50 миллиардов долларов - СМИ

getty images

Конфликт боевиками ХАМАС в секторе Газа будет стоить Израилю около 51 млрд долларов.

Об этом сообщает Calcalist, со ссылкой на данные предварительные данные министерства финансов.

Отмечается, что соответствующая оценка основывается на предположении, что война продлится от 8 до 12 месяцев и ограничится Газой, без полноценного участия ливанской Хезболлы, Ирана или Йемена, и что около 350 тыс израильтян, призванных в военные резервы, вскоре вернутся на работу.

В министерстве оценку в 200 млрд шекелей (51 млрд долл), что составляет около 10% ВВП Израиля, считают оптимистичной.

Реклама:

Как сообщается, половина расходов приходится на оборону, которые составляют около 1 млрд шекелей в день. Еще 40-60 млрд шекелей составит потеря доходов, 17-20 млрд - компенсация бизнеса и 10-20 млрд шекелей - реабилитация.

Экономическая правда.