Урожай зерновых и масличных в этом году превысит 80 миллионов тонн - УЗА 

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Украинская зерновая ассоциация улучшила оценку потенциального урожая 2023 года, увеличив ее еще на 1,1 млн тонн - до 81,6 млн тонн зерновых и масличных.

Об этом сообщает пресс-служба УЗА.

Отмечается, что в 2022 году урожай по оценке УЗА достиг 73,8 млн тонн зерновых и масличных.

"Постоянный рост прогноза урожая в этом году объясняется благоприятными погодными условиями и лучшей урожайностью культур. На этот раз урожай улучшен путем увеличения ожидаемого урожая кукурузы и подсолнечника", - говорится в сообщении.

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Также экспорт в новом сезоне 2023/2024 потенциально может составить почти 50 млн тонн. В прошлом сезоне (который закончился 30 июня 2023 года) экспорт составил 58 млн тонн.

В ассоциации отмечают, что таких объемов экспорта в новом сезоне можно достичь только, если Украина сможет экспортировать через свои черноморские порты, а также при условии улучшения и удешевления логистики альтернативных маршрутов, в том числе и Дунайского пути.

Оценка урожая пшеницы в 2023 году осталась на уровне 22 млн тонн, а по предварительным данным Минагрополитики пшеницы собрано 22,4 млн тонн (в 2022 было 20,2 млн тонн, а в 2021 - рекордные 33 млн тонн).

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Добавляется, что потенциальный экспорт пшеницы в 2023/2024 маркетинговом году может составить около 16 млн тонн с учетом того, что в начале сезона переходящие остатки составили 4,4 млн тонн.

Напомним:

В октябре 2023 года Украине удалось экспортировать 4,8 млн т продукции АПК, что на 15% больше аналогичного показателя предыдущего месяца.