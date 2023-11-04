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Украина экспортировала 100 миллионов тонн товаров "путями солидарности" - фон дер Ляйен

Суббота, 4 ноября 2023, 17:34 - Игорь Пилипив
 
фото: ОП

Украина экспортировала более 100 млн тонн товаров через "пути солидарности", среди которых большинство составляет агропродукция.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским.

"Пути солидарности" позволили Украине экспортировать более 100 млн тонн товаров. Большая часть из них - это сельскохозяйственная продукция. Поэтому Украина кормит мир в эти времена дефицита", - отметила глава Еврокомиссии. 

Также фон дер Ляйен добавила, что "пути солидарности" за 16 месяцев принесли Украине 42 млрд евро.

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По ее словам, "пути солидарности" важны, ведь 65% украинской агропродукции экспортируется через них. Именно поэтому ЕС продолжает инвестировать в железнодорожные, автомобильные, пограничные переходы с Украиной для расширения "путей солидарности". 

Напомним:

В рамках инициативы "Пути солидарности", объявленной Европейским Союзом в мае 2022 года для вывоза украинского зерна, будет привлечен один миллиард долларов от государств ЕС и международных партнеров.

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экспорт ЕС Украина
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