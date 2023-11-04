Украина экспортировала 100 миллионов тонн товаров "путями солидарности" - фон дер Ляйен
Украина экспортировала более 100 млн тонн товаров через "пути солидарности", среди которых большинство составляет агропродукция.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским.
"Пути солидарности" позволили Украине экспортировать более 100 млн тонн товаров. Большая часть из них - это сельскохозяйственная продукция. Поэтому Украина кормит мир в эти времена дефицита", - отметила глава Еврокомиссии.
Также фон дер Ляйен добавила, что "пути солидарности" за 16 месяцев принесли Украине 42 млрд евро.
По ее словам, "пути солидарности" важны, ведь 65% украинской агропродукции экспортируется через них. Именно поэтому ЕС продолжает инвестировать в железнодорожные, автомобильные, пограничные переходы с Украиной для расширения "путей солидарности".
Напомним:
В рамках инициативы "Пути солидарности", объявленной Европейским Союзом в мае 2022 года для вывоза украинского зерна, будет привлечен один миллиард долларов от государств ЕС и международных партнеров.