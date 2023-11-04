Минобороны отсудило почти 400 миллионов у иностранного поставщика

Международный арбитражный суд обязал иностранного поставщика шлемов и бронежилетов вернуть министерству обороны Украины почти 400 млн грн за некачественный товар.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.

"Общая сумма удовлетворенных требований составляет примерно 10 млн евро и включает, кроме собственно стоимости товара, штрафные санкции, проценты за год и арбитражный сбор (поскольку договор является внешнеэкономическим, то суммы обязательств - в евро. В гривнах эта сумма составляет почти 400 миллионов)", - говорится в сообщении.

В министерстве объясняют, что на начало полномасштабного вторжения были приобретены у иностранного поставщика бронежилеты и шлемы для ВСУ.

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В течение весны и лета 2022 года поставщик передавал товар надлежащего качества. Однако следующие партии, которые поступали осенью и зимой 2022 года, не проходили баллистические испытания. Соответственно минобороны не принимало их.

"Украинская сторона требовала от поставщика вернуть деньги за товар, который поставляли без подтверждения о баллистических испытаниях, и оплатить штрафные санкции. Поставщик требование не выполнил", - объясняют в министерстве.

В конце концов юридическая служба минобороны подала иск в международный арбитражный суд о взыскании стоимости непоставленных бронежилетов и шлемов, штрафных санкций и процентов годовых.

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По решению арбитража, годовые проценты продолжают начисляться на стоимость непоставленного товара до момента возврата денег.

Экономическая правда.