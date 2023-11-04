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Китайский BYD построит завод электромобилей в Венгрии - СМИ

Суббота, 4 ноября 2023, 14:55 - Игорь Пилипив

Китайский производитель электромобилей BYD планирует построить в Венгрии свой первый европейский завод.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Издание, со ссылкой на собственные источники, отмечает, что соответствующее решение уже приняли внутри компании. Также правительственный вебсайт в Шэньчжэне, где находится штаб-квартира BYD, опубликовал статью в прошлом месяце о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с председателем и президентом BYD Ван Чуаньфу во время визита в компанию.

Официально в BYD ответили, что все еще ищут правильное местоположение и сделают объявление в конце года.

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Напомним:

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В октябре акции китайской компании по производству электромобилей BYD выросли примерно на 1%, опередив Tesla, показатели которой упали на 17%.

электромобиль Китай Венгрия
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