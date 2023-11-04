Фонд поддержки энергетики Украины достиг 300 млн евро - Галущенко

Фонд поддержки энергетики Украины, средства из которого направляют на для закупки оборудования для энергокомпаний, уже достигает более 300 млн евро.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, в эфире национального телемарафона "Единые новости" передает "Интерфакс-Украина".

"Мы выходим уже более чем на EUR300 млн в этом Фонде именно на поддержку энергетики, и они тратятся на закупку оборудования для всех энергокомпаний", - сказал Галущенко.

Также по его словам, за счет Фонда формируются, в частности, резервы оборудования для энергокомпаний.

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Отмечается, что в конце октября Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии (BMWK) анонсировало вклад в размере 54,3 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Министерство энергетики отмечало, что средства будут предоставлены в рамках расширения Немецко-Украинского энергетического партнерства для закупки энергетического оборудования, необходимого для восстановления и ремонта украинских энергетических объектов.

Добавляется, что по состоянию на середину июля 2023 года объем Фонда составлял около 220 млн долл и до конца года ожидалось его увеличение до 300 млн долл.

Напомним:

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Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон анонсировала грантовый взнос Еврокомиссии в Фонд поддержки энергетики Украины в размере более 50 млн евро.