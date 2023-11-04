МАГАТЭ направило новую группу экспертов на ЗАЭС

getty images

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществило 13 ротацию новой команды экспертов на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Первая миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС в прошлом году. Ее задача - это постоянное присутствие на объекте для помощи предотвращения ядерной аварии во время военного конфликта, заявил сегодня Генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.

"Уже четырнадцать месяцев эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС, осуществляя мониторинг ядерной и физической ядерной безопасности и информируя мир о том, что там происходит", - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Реклама:

Также в течение последней недели эксперты МАГАТЭ посетили хранилища свежего топлива, аварийные дизель-генераторы энергоблока №1, открытый распределительный пункт 750-киловольтной линии электропередач, центральный склад и временный центр аварийного реагирования. Им сообщили, что на ноябрь запланировано проведение противоаварийных учений - первых со времен до начала конфликта.

Кроме того, экспертам МАГАТЭ подтвердили, что после завершения гидравлических испытаний энергоблок №3 будет находиться в холодном состоянии.

МАГАТЭ продолжает уделять пристальное внимание техническому обслуживанию на площадке, при этом обслуживание оборудования, необходимого для безопасности станции, продолжает вызывать беспокойство.

Реклама:

"Уменьшение количества обслуживающего персонала на станции и ограниченное наличие всех необходимых запасных частей могут повлиять на работу систем безопасности. Крайне важно, чтобы все необходимое техническое обслуживание выполнялось", - сказал Гросси.

Эксперты МАГАТЭ также продолжают собирать информацию о статусе и состоянии персонала, а также о подготовке и лицензировании оперативного персонала на станции в соответствии с нормативными требованиями РФ.

Добавляется, что экспертам МАГАТЭ нужен доступ ко всем шести машинным залам вместе. Однако 27 октября им был предоставлен лишь частичный доступ к машинному залу реакторного блока №2, после того, как ранее в том же месяце они получили аналогичный ограниченный доступ к машинным залам энергоблоков №1 и №4.

Напомним:

Российские оккупанты намерены перевести в режим "горячий останов" энергоблок №3 Запорожской АЭС, вопреки отсутствию лицензии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирования, ГИЯРУ).

Экономическая правда.