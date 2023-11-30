Гостаможслужба отложила переход на новую транзитную декларацию, планировавшийся  с 1 декабря

Государственная таможенная служба Украины согласовала с Генеральным директоратом по вопросам налогообложения и таможенного союза Еврокомиссии (DG TAXUD) перенос на более поздний срок применения новой транзитной декларации - NCTS Фаза 5, переход на которую планировался с 1 декабря.

Об этом говорится в сообщении Гостаможслужбы 30 ноября.

"Представители бизнеса выразили обеспокоенность переходом на применение NCTS Фаза 5 с 1 декабря 2023 года, обусловленное тем, что необходимо дополнительное время на тестирование брокерского программного обеспечения и собственно подготовку самих компаний к новым подходам", – указало ведомство причину переноса сроков.

Отмечается, что это даст разработчикам брокерского программного обеспечения дополнительное время для тестирования своих систем в части обмена сообщениями с новым программным обеспечением NCTS Фаза 5 Гостаможслужбы.

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Указывается, что в целях минимизации рисков перехода бизнеса на применение NCTS Фаза 5 Гостаможслужба уже подписала контракт на разработку Портала трейдера, который будет альтернативным брокерскому программному обеспечению ИТ-решением для подачи деклараций в NCTS Фаза 5.

Ожидается, что новый Портал трейдера будет доступен бизнесу в конце I квартала 2024 года.

"Гостаможслужба обязалась осуществить переход на применение NCTS Фаза 5 не позднее 1 мая 2024 года с учетом готовности нового Портала трейдера и/или брокерского программного обеспечения к полноценному взаимодействию в соответствии с требованиями NCTS Фаза 5", – говорится в релизе.

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Ведомство напомнило, что Украина успешно завершила все этапы тестирования системы NCTS Фаза 5, определенные DG TAXUD в рамках Conformance Testing (тестирование на соответствие требованиям). Прохождение Conformance Testing подтвердило работоспособность развернутой в Гостаможслужбе системы и возможность взаимодействовать с другими странами-участницами Конвенции о процедуре совместного транзита в рамках NCTS Фаза 5.

Напоминаем:

NCTS – одна из 17-ти таможенных ИТ систем, которые должна ввести Украина для вступления в ЕС, и пока единственная, введенная Украиной. Внедрение ИТ-системы предполагает не только ее инсталляцию, но и синхронное ее развитие вместе с другими странами-участницами Конвенции.

Гостаможслужба еще в январе 2023 года опубликовала спецификации для обновления ПО разработчиками брокерского программного обеспечения.

В августе национальным разработчикам был предоставлен доступ к АРI для тестирования обмена сообщениями с NCTS Фаза 5.

Гостаможслужба заявляет, что активно взаимодействует с соответствующими командами для обеспечения готовности брокерских ИТ решений.

В середине августа Гостаможслужба сообщала о переносе начала применения NCTS Фаза 5 на два месяца (до 1 ноября) для предоставления бизнесу больше времени на подготовку к работе с новой системой и требованиями к заполнению транзитных деклараций. Тогда ведомство указало, что переход на NCTS Фаза 6 запланирован к июню 2025 года.