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Компании Apple и Google объявили о своих лучших приложениях и играх года. Обе компании лучшей игрой выбрали Honkai: Star Rail.

Об этом пишет издание TechCrunch.

В топе Apple для iPhone в 2023 году оказалось приложение для пеших и велосипедных прогулок AllTrails, а учебное приложение Imprint: Learn Visually – в Google Play.

Среди финалистов рейтинга "Приложение года" для iPhone появились программы, которые уже давно заслуживают награды за их качественную архитектуру и наполнение, в частности приложение для изучения языка Duolingo, приложение для путешествий Flighty, и уже упоминавшийся AllTrails, отметило издание.

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Среди победителей App Store в качестве лучшего приложения для iPad выбрали Prêt-à-Makeup, позволяющий экспериментировать с макияжем. Дополнением года для Mac стал фоторедактор Photomator.

В номинации для Apple Watch победило приложение для фитнеса SmartGym, отслеживающего эффективность персональных тренировочных упражнений. Лучшим для Apple TV стал стриминговый сервис MUBI.

Google, выбирая лучшие приложения и игры года, сделала акцент на тех, которые созданы для многих устройств, а не только для смартфонов.

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Лучшим приложением для нескольких устройств стал музыкальный сервис Spotify, а игрой – пошаговая стратегия Outerplane.

Также TechCrunch акцентировало внимание на том, что ни Apple, ни Google не выбрали программу с искусственным интеллектом в качестве программы года, несмотря на невероятный успех мобильного приложения ChatGPT и других.

"Это особенно удивительно, учитывая, что в начале этого года ChatGPT стал самым быстрорастущим пользовательским приложением, получив 100 миллионов пользователей вскоре после запуска. Позже этот рекорд побила соцсеть Threads, в которой скопилось 100 миллионов пользователей всего за пять дней, и по состоянию на октябрь все еще поддерживала активную базу пользователей чуть менее 100 миллионов", – говорится в публикации.

Напомним:

Приложение для навигации Google Maps улучшает свой функционал и становится больше похожим на социальную платформу – среди обновлений появятся улучшенные маршруты, реакции с эмодзи и совместные списки для друзей.