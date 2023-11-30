Первая область в Украине запустила безналичную оплату на пригородных и междугородных автобусах
Львовщина официально стала первой областью, где в пригородных и междугородных автобусах на всех направлениях заработала безналичная оплата за проезд.
Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.
На внедрение е-билета область не потратили ни копейки. Около 40 млн гривен на воплощение проекта направил инвестор - "Смарт-Тикет Технолоджи".
Партнером инвестора "Смарт-Тикет Технолоджи" является международная платежная компания VISA, которая взяла на себя все риски, связанные с финансовой составляющей.
Оборудование для безналичной оплаты за проезд установили во всех 1050 автобусах, которые курсируют на территории Львовской области. Сейчас идет переходный период - в пригородных и междугородных автобусах Львовщины можно рассчитаться и наличными, и безналично.
Единственным неизменным заданием для общин осталась компенсация стоимости проезда льготным категориям. Льготники могут пользоваться общественным транспортом на тех условиях, что и раньше.
Чтобы воспользоваться услугой, заходя в автобус и выходя из него, нужно приложить к валидатору банковскую карточку или любое устройство с функцией NFC.
Таким образом пассажир платит исключительно за то расстояние, которое проехал.
Что дает введение е-билета:
- Прежде всего это четкое понимание, сколько льготников пользуются автобусами и на каких направлениях, а также - контроль за деньгами. Система покажет, сколько реально средств платят пассажиры. Идем к тому, чтобы полностью прекратить оборот неучтенной наличности и мотивировать перевозчиков честно платить налоги.
- Для пассажиров е-билет - это об удобстве. Без контактов с водителем, не ждете остальных и не стоите в очереди. Кроме того, теперь уже перевозчики не смогут формировать различные тарифы на тот же километраж.
- Для автотранспортных предприятий и водителей - это конкретные данные о пассажиропотоке, которые подскажут, возможно транспортная сеть области требует изменений и на какие-то направления нужно добавить больше автобусов, на другие - наоборот.