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Первая область в Украине запустила безналичную оплату на пригородных и междугородных автобусах

Четверг, 30 ноября 2023, 15:20 - Лия Ильченко

Львовщина официально стала первой областью, где в пригородных и междугородных автобусах на всех направлениях заработала безналичная оплата за проезд.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

На внедрение е-билета область не потратили ни копейки. Около 40 млн гривен на воплощение проекта направил инвестор - "Смарт-Тикет Технолоджи".

Партнером инвестора "Смарт-Тикет Технолоджи" является международная платежная компания VISA, которая взяла на себя все риски, связанные с финансовой составляющей.

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Оборудование для безналичной оплаты за проезд установили во всех 1050 автобусах, которые курсируют на территории Львовской области. Сейчас идет переходный период - в пригородных и междугородных автобусах Львовщины можно рассчитаться и наличными, и безналично.

Единственным неизменным заданием для общин осталась компенсация стоимости проезда льготным категориям. Льготники могут пользоваться общественным транспортом на тех условиях, что и раньше.

Чтобы воспользоваться услугой, заходя в автобус и выходя из него, нужно приложить к валидатору банковскую карточку или любое устройство с функцией NFC.

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Таким образом пассажир платит исключительно за то расстояние, которое проехал.

Что дает введение е-билета:

  • Прежде всего это четкое понимание, сколько льготников пользуются автобусами и на каких направлениях, а также - контроль за деньгами. Система покажет, сколько реально средств платят пассажиры. Идем к тому, чтобы полностью прекратить оборот неучтенной наличности и мотивировать перевозчиков честно платить налоги.
  • Для пассажиров е-билет - это об удобстве. Без контактов с водителем, не ждете остальных и не стоите в очереди. Кроме того, теперь уже перевозчики не смогут формировать различные тарифы на тот же километраж.
  • Для автотранспортных предприятий и водителей - это конкретные данные о пассажиропотоке, которые подскажут, возможно транспортная сеть области требует изменений и на какие-то направления нужно добавить больше автобусов, на другие - наоборот.

транспорт
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