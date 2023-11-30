Первая область в Украине запустила безналичную оплату на пригородных и междугородных автобусах

Львовщина официально стала первой областью, где в пригородных и междугородных автобусах на всех направлениях заработала безналичная оплата за проезд.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

На внедрение е-билета область не потратили ни копейки. Около 40 млн гривен на воплощение проекта направил инвестор - "Смарт-Тикет Технолоджи".

Партнером инвестора "Смарт-Тикет Технолоджи" является международная платежная компания VISA, которая взяла на себя все риски, связанные с финансовой составляющей.

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Оборудование для безналичной оплаты за проезд установили во всех 1050 автобусах, которые курсируют на территории Львовской области. Сейчас идет переходный период - в пригородных и междугородных автобусах Львовщины можно рассчитаться и наличными, и безналично.

Единственным неизменным заданием для общин осталась компенсация стоимости проезда льготным категориям. Льготники могут пользоваться общественным транспортом на тех условиях, что и раньше.

Чтобы воспользоваться услугой, заходя в автобус и выходя из него, нужно приложить к валидатору банковскую карточку или любое устройство с функцией NFC.

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Таким образом пассажир платит исключительно за то расстояние, которое проехал.

Что дает введение е-билета: