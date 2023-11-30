Госпогранслужба разъяснила условия работы пункта "Вишне Немецке" после его блокировкой Словакией   

Карпатський об’єктив

С 1 декабря, когда должна произойти блокировка перевозчиками Словакии движения в пункте "Вишне Немецке" на украинской границе, движение грузового транспорта будет осуществляться в определенном порядке.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Водителей просят учесть возможные усложнения движения.

Так, на выезд из Словакии будут пропускать по четыре грузовика в час.

Реклама:

При этом перевозка гуманитарной и военной помощи, живых животных, горючего и охлажденных грузов блокироваться не будет, указывается в сообщении Госпогранслужбы.

Напоминаем:

Союз перевозчиков Словакии планирует с 16:00 1 декабря 2023 года заблокировать движение грузового транспорта перед пунктом пропуска "Вишне Немецке", смежном с украинским пунктом пропуска "Ужгород".

Реклама: