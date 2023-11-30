ЕС волнуют риски для евро из-за использования активов РФ для восстановления Украины

Европейский центробанк обеспокоен тем, что использование замороженных российских активов с целью восстановления Украины может нанести ущерб репутации евро.

Об этом заявил вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос в интервью газетам De Standaard и La Libre Belgique.

Центробанк ЕС предупреждает о рисках для евро в случае использования активов РФ для восстановления Украины

"Нам нужно быть осторожными, поскольку это может привести к репутационному ущербу. И это может иметь последствия для евро как безопасной валюты. Евро является второй по весомости валютой в мире, и мы должны учитывать его долгосрочную репутацию", - пояснил Гиндос.

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Отмечается, что некоторые европейские правительства в частном порядке выражают обеспокоенность рисками для финансовых рынков от такого шага.

В ЕЦБ также считают, что есть другие возможности для финансирования восстановления Украины.