Нехватка рынков сбыта и персонала: в Mastercard рассказали о главных потребностях бизнеса во время войны

фото: Mastercard

Почти половина (46%) предпринимателей, которые вынужденно останавливали работу после начала полномасштабной войны, смогли возобновить свою деятельность в полном объеме. Еще 38% прогнозируют, что смогут вернуться к довоенным показателям в течение одного-двух лет.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Mastercard SME Index 2023, в рамках которого изучались состояние и ключевые потребности микро-, малого и среднего бизнеса в Украине, а также перспективы их развития.

По результатам исследования, сейчас среди главных потребностей малых предприятий - деньги на развитие (45%) и новые заказы и рынки сбыта (43%). При этом, для среднего бизнеса самым большим вызовом для развития является нехватка персонала (35%).

Для поддержки деятельности собственного бизнеса каждый пятый опрошенный предприниматель участвовал в грантовых программах от государства или других организаций, причем 83% из них получали финансовую помощь безналично.

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При этом пятая часть украинских бизнесов (19%) получают доход от продаж исключительно в безналичной форме благодаря оплатам за товары и услуги через POS-терминал, на банковский счет или с помощью цифровых сервисов.

Еще для 53% опрошенных предпринимателей безнал приносит более половины дохода. В общем, сегодня безналичные оплаты за товары и услуги принимают 9 из 10 предприятий.

Отмечается также, что 73% опрошенных планируют масштабировать свое дело, из них 19% уже начали реализацию такой стратегии. В частности, предприниматели планируют расширять линейку товаров и сервисов (32%), открывать новые точки продаж и увеличивать объемы производства (31%), развивать цифровые каналы (31%), а также расширять продажи за границу (16%).

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Страной-лидером для экспорта продукции стала Германия - 29% украинских предпринимателей говорят, что за последний год среди иностранных стран больше всего продавали свои товары и услуги именно на этом рынке. Также в перечне наиболее популярных стран для экспорта остаются Польша (27%), США (21%), Великобритания (17%) и Канада (13%). По мнению респондентов, стоимость, качество и оригинальность являются ключевыми преимуществами украинских продуктов и сервисов за рубежом, добавляют в Mastercard.

"7 из 10 представителей украинского бизнес-сообщества, кроме непосредственного направления своей деятельности, планируют участвовать в восстановлении Украины и ее экономики. Среди них 47% готовы участвовать в государственных программах по восстановлению, а 42% хотят создавать собственные проекты и инициативы, способствующие послевоенному восстановлению страны", - говорится также в результатах исследования.

Экономическая правда