США ввели санкции против россиянки за помощь российской элите в обходе ограничений

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Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции против россиянки Екатерины Ждановой, которая помогала представителям "российской элиты" выводить миллионы долларов в обход санкций.

Об этом говорится в заявлении OFAC.

"OFAC наложило санкции на гражданку России Екатерину Жданову за ее роль в отмывании и перемещении средств с помощью виртуальной валюты в интересах российских элит. Этот шаг соответствует обязательствам G7 бороться с уклонением от санкций и закрывать лазейки, которые позволяют российскому государству, его элитам, доверенным лицам и олигархам использовать виртуальную валюту для нивелирования влияния международных санкций", - говорится в заявлении.

В регуляторе добавили, что через таких ключевых посредников, как Жданова, российские элиты, группы вымогателей и "другие незаконные субъекты" пытались обойти американские и международные санкции.

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Так, в марте 2022 года Жданова помогла российскому клиенту скрыть источник своего состояния, чтобы перевести более 2,3 млн долл в Западную Европу через мошеннически открытый инвестиционный счет и покупку недвижимости, отмечают в OFAC.

"Услуги Ждановой обеспечивают доступ к западным финансовым рынкам для российских граждан, которые в противном случае могут быть заблокированы из-за американских и международных запретов.

Этот вид незаконной финансовой деятельности может быть использован для уклонения от многосторонних американских и международных санкций", - говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что Жданова использует виртуальную валюту для облегчения крупных трансграничных транзакций - она использует организации, которые не подпадают под контроль в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, такие как российская криптовалютная биржа Garantex Europe OU, определенная OFAC как подсанкционная.

Также регулятор заявляет, что Жданова осуществляет виртуальные валютные переводы от имени российских олигархов, которые переехали за границу.

В одном случае российский олигарх обратился к Ждановой, чтобы она от его имени перевела более 100 миллионов долларов в ОАЭ. Кроме того, Жданова способствовала предоставлению российским клиентам услуг по получению налогового резидентства в ОАЭ и, возможно, участвовала в сокрытии их личностей, добавили в OFAC.

"Жданова также предоставляла услуги лицам, связанным с российской группировкой хакеров-вымогателей Ryuk. В 2021 году Жданова отмыла более 2,3 миллиона долларов от платежей вероятных жертв от имени аффилированной с Ryuk компании-вымогателя. Ryuk использовался для нападений на тысячи жертв по всему миру, в том числе в США, в различных секторах экономики.

В октябре 2022 года правоохранительные органы США определили Ryuk как неизбежную и растущую угрозу киберпреступности для больниц и медицинских учреждений в Соединенных Штатах", - говорится также в сообщении.

Экономическая правда